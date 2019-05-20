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روسيا تبدي استعدادها لتقليص وتيرة تخفيضات إنتاج النفط

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روسيا تبدي استعدادها لتقليص وتيرة تخفيضات إنتاج النفط روسيا تبدي استعدادها لتقليص وتيرة تخفيضات إنتاج النفط

مباشر: أعلنت أنها ترى وجود مجموعة من الخيارات التي قد تسمح لمنظمة "أوبك" وحلفائها بالاستمرار في التعاون بشأن مستويات الإنتاج حتى نهاية العام.

وقال ألكسندر نوفاك وزير الطاقة في روسيا في تصريحات لوكالة "بلومبرج"، اليوم الاثنين، إن أحد الخيارات التي تمت مناقشاتها في اجتماع اللجنة الوزارية هو التخلص من الإفراط في الالتزام والعودة إلى معايير الاتفاقية الحالية بخفض إمدادات النفط.

وأضاف نوفاك أن أوبك من المحتمل أن تحتاج إلى تعديل المعايير إلى حد ما في حال أن أظهرت مراقبة السوق أن الالتزام الكامل ليس كافياً لمنع عجز السوق.

وكان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح صرح بأنه كان هناك توافق بين منظمة "أوبك" وحلفائها لخفض مخزونات النفط "بسلاسة".

ومنذ مطلع العام الجاري وبدأت أوبك بالتعاون مع حلفائها خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً ولمدة 6 أشهر.

وتابع المسؤول الروسي أنه حتى الآن من الصعب تحديد الخيار الذي سيتسبب في إعادة التوازن إلى السوق بشكل أفضل نتيجة مجموعة من العوامل التي تتسبب في عدم اليقين مثل العقوبات الأمريكية ضد إيران.

وأوضح نوفاك أن المهم الان هو الاتفاق على الاستمرار في التعاون، "أما فيما يتعلق بالمعايير النهائية فسيتم تحديدها يونيو المقبل".

مباشر (اقتصاد)

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