ترامب: اقتصاد الصين لن يتجاوز الولايات المتحدة طوال فترة رئاستي

مباشر: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سعيد للغاية بالحرب التجارية مع الصين، مشيراً إلى أن اقتصاد بكين لن يتجاوز الولايات المتحدة طوال استمراه في منصب الرئاسة.

وأضاف ترامب في تصريحات لـ"فوكس نيوز" اليوم الاثنين: "نحن نتحدث بشأن مليارات الدولارات، والصين بوضوح لا تتصرف بشكل جيد مثلنا".

ويرى الرئيس الأمريكي أن اقتصاد الصين الفترة الراهنة "غير عظيم"، في حين يعتقد أن أداء الاقتصاد الأمريكي "رائع".

وأوضح ترامب أنه في حالة فوز هيلاري كلينتون في انتخابات الرئاسة فإن اقتصاد الصين "كان سيصبح أكبر من اقتصادنا في نهاية فترة الرئاسة، ولكن الآن هي ليست حتى قريبة من أن تصبح كذلك".

وشدد ترامب على أنه يعي أن الصين ترغب في أن تحل مكان الولايات المتحدة كقوة رائدة في العالم، "لكن ذلك لن يحدث معي".

وعلى مدار الأسبوعين الماضيين تحولت العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة من الاتجاه إلى إبرام اتفاق تجاري، إلى تطبيق تعريفات جمركية على واردات متبادلة، وتهديدات بوقف المحادثات وسط تقارير تؤكد حدوث ذلك.