شركة أبحاث تتوقع ارتفاع أرباح وتوزيعات "أسمنت الشرقية" خلال 2019

الرياض – مباشر: توقعت الجزيرة كابيتال، أن تحقق شركة أسمنت المنطقة الشرقية (أسمنت الشرقية) تدفقات نقدية حرة قوية تصل إلى 120 مليون ريال، الأمر الذي يحفز زيادة توزيع الأرباح لعام 2019 إلى 1.25 ريال للسعم؛ بدعم من قوة المركز المالي وخلو المركز المالي من الدين.

وتوقعت شركة الأبحاث، ووفقا لتقرير حصل "مباشر" على نسخه منه اليوم الاثنين، أن تحقق شركة أسمنت المنطقة الشرقية صافي ربح خلال السنة المالية 2019 بقيمة 145.5 مليون ريال، بارتفاع 108.4 بالمائة عن العام الماضي.

وقالت الجزيرة كابيتال، إن أرباح شركة "أسمنت الشرقية" بالربع الأول من العام 2019 تفوقت على توقعاتها.

ووفقا لتقرير شركة الأبحاث، بلغت أرباح الشركة 34.4 مليون ريال بالربع الأول من العام الجاري، مقارنة بتقديراتها البالغة 46 مليون ريال، ولكنها كانت أعلى من متوسط التوقعات البالغة 30.7 مليون ريال

وأوصت الجزيرة كابيتال بالحياد لسهم "أسمنت الشرقية"، مع تعديل السعر المستهدف إلى 28.8 ريالا.

وأضافت شركة الأبحاث، أن تكلفة إنتاج طن الأسمنت تراجعت عن توقعاتها بحدود 6 بالمائة.

وأوضحت الشركة، أن مبيعات "أسمنت الشرقية" البالغة 181 مليون ريال تفوقت على تقديراتها بمبيعات قيمتها 168.4 مليون ريال.

وتوقعت الجزيرة كابيتال، أن يستمر سعر البيع المحقق بنفس المستوى المرتفع للسنة المالية 2019، علما بأنه شهد ارتفاعا نسبته 2.5 بالمائة إلى 231 ريالا للطن مقابل 223 ريال للطن في الربع الرابع من 2018.

وعلى مستوى القطاع، قالت شركة الأبحاث، إنها تعتقد ان قطاع الأسمنت بدأ بالتعافي من المسار الهابط الحالي؛ بسبب مستويات التركيز المرتفعة للمنتجين على أسعار البيع وارتفاع المبيعات من التصدير.

وتوقعت، أن تساهم المشاريع الضخمة والمبادرات السكنية الأخرى بشكل أساسي في نمو قطاع الأسمنت السعودي؛ على أن يظهر الأثر المالي بعد عام 2019.

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