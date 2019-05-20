شركة القدية للاستثمار السعودية تعين رئيسا للتطوير

الرياض – مباشر: أعلنت شركة القدية للاستثمار السعودية، اليوم الاثنين، تعيين كريم شما كرئيس للتطوير.

وقالت الشركة في بيان لها، إن رئيس التطوير بدأ مسيرته المهنية، التي امتدت على مدى 35 عاماً والتي قضى الكثير منها في دول مجلس التعاون الخليجي من العاصمة السعودية الرياض.

وأضافت الشركة، أن "شما" أمضى عدة سنوات كمهندس يعمل على تطوير شبكة الطرق الدائرية، بما فيها إنشاء عدد من الجسور والأنفاق، وبعدها تنقل في عمله بين كل من البحرين والإمارات والمملكة المتحدة.

ويمتلك "شما"، وفقا للبيان، خبرة تقنية وتجارية في مجال الهندسة والتطوير تزيد عن 3 عقود، ومسيرة مهنية حافلة بالإنجازات، ترأس خلالها عدداً من المشاريع الكبرى في العديد من القطاعات بدءًا من الضيافة والترفيه إلى تطوير مشاريع عقارية متعددة الاستخدامات.

وقال شما: "أمضيت السنوات الأولى من حياتي المهنية في المملكة، حيث عملت على تطوير البنية التحتية الرئيسة خلال مرحلة نمو وتطور البلد، إن عودتي إلى الرياض لبناء هذا المشروع الاستثنائي، تعتبر فرصة كبيرة بالنسبة لي، وأنا محظوظ جداً لأن يكون لي دور في بناء مشروع القدية الذي سيثري حياة السكان، أتطلع بشوق إلى العمل مع فريق القدية الموهوب لبناء وجهة منقطعة النظير."

وانتقل شما إلى القدية بعد أن كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي لأحد أكبر مشاريع الترفيه والضيافة والمحلات التجارية في المنطقة، وكان مسؤولاً عن التسليم الشامل للمشروع المتعدد الاستخدامات والذي تقدر قيمته بـ 6 مليارات ريال، ويشتمل على مركز تجاري بمساحة 250 ألف مترا مربعا وأربعة حدائق ترفيهية، وفندق من فئة خمسة نجوم، ومركز للمؤتمرات.

ومن المقرر أن يتم افتتاح الوجهة المتكاملة للترفيه والرياضة والفنون في نهاية عام 2022.

وتأسست شركة القدية للاستثمار، في 10 مايو/أيار 2018، وأدرجت كشركة مساهمة مقفلة تعود ملكيتها بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، لتقود عملية تطوير مشروع القدية الذي سيكون وجهة ترفيهية رائدة في المملكة ومركزاً للأنشطة والاسكتشاف والمشاركة.

وستوفر القدية باعتبارها مكوناً رئيساً في رؤية المملكة 2030 العديد من الفرص التي تسهم في التنويع الاقتصادي وتعزيز نوعية الحياة للمواطنين السعوديين.

وتم وضع حجر أساس المشروع في 28 أبريل/نيسان 2018، وسيتم افتتاح المرحلة الأولى منه في عام 2022.

ويشهد عام 2019 إطلاق مركز الزوار والكشف عن المخطط الرئيسي بالإضافة إلى بدء الإنشاء للمرحلة الأولى.

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