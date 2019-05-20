حساب المواطن بالسعودية يُعلن موعد صرف دعم يونيو

الرياض - مباشر: قال برنامج "حساب المواطن" بالمملكة العربية السعودية، إنه سيتم صرف مخصص الدعم من البرنامج لمستفيدي الدفعة التاسعة عشرة يوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2019.

وأعلن البرنامج على صفحته بموقع التواصل - تويتر، اليوم الاثنين، عن صدور نتائج الأهلية للدورة التاسعة عشرة (شهر يونيو 2019).

وصرف برنامج حساب المواطن، الدعم المخصص للمواطنين بالمملكة العربية السعودية لشهر مايو/أيَّار للمستفيدين المكتملة طلباتهم في البرنامج بإجمالي 2.5 مليار ريال، لنحو 12.3 مليون مستفيد وتابع.

وأضاف، أن 83 بالمائة من المستفيدين المؤهلين في برنامج حساب المواطن شملهم الدعم بمتوسط بلغ 1000 ريال للأسرة.

وبلغ إجمالي الدفعات الـ18 لبرنامج حساب المواطن نحو 42.5 مليار ريال.

ويعد برنامج "حساب المواطن" أول برنامج حكومي من نوعه في البلاد، يشمل جميع أشكال الدعم عبر منصة موحدة تضمن رفع كفاءة الدعم الحكومي؛ للفئات الأكثر استحقاقاً.

ويهدف "حساب المواطن" إلى تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية، ويشمل الدعم الزيادة في التكلفة الناتجة عن تصحيح أسعار الكهرباء والبنزين، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية والمشروبات.

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