استقرار الدولار الأمريكي عالمياً مع تطورات تجارية

مباشر: استقر الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الاثنين، مع التطورات التجارية العالمية التي عقدت العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم.

وعمقت شركة "جوجل" من الخلاف التجاري بين الصين والولايات المتحدة، عقب قرارها بوقف ترخيص نظام التشغيل للهواتف المحمولة التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد.

وفي الأسبوع الماضي رفعت الصين التعريفات الجمركية على سلع وواردات أمريكية بقيمة 60 مليار دولار.

وجاء القرار الصيني بعد زيادة الولايات المتحدة التعريفات الجمركية على واردات من بكين بقيمة 200 مليار دولار من 10 بالمئة إلى 25 بالمئة.

وبحلول الساعة 9:10 صباحاً بتوقيت جرينتش استقر الدولار أمام اليورو عند 1.1158 دولار، كما استقر أمام الين مُسجلاً 110.02 ين.

وانخفضت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.2 بالمئة إلى 1.2749 دولار، كما هبطت أمام الفرنك السويسري بنحو 0.2 بالمئة مُسجلة 1.0093 فرنك.

وخلال تلك الفترة استقر مؤشر الدولار الرئيسي الي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 97.975.

وفي الأسبوع الماضي كان الدولار سجل أكبر مكاسب منذ بداية مارس/آذار، بالتزامن مع إعلان بيانات اقتصادية قوية في الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن يكشف بنك الاحتياطي الفيدرالي في الأسبوع الجاري عن محضر اجتماعه الأخير.