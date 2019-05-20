جوجل توقف ترخيص التشغيل مع هواوي

مباشر: وجهت جوجل ضربة قوية لشركة هواوي الصينية بمنع التعامل معها، في خطوة تزيد من التوترات بين الولايات المتحدة والصين.

وأعلنت شركة جوجل وقف ترخيض نظام التشغيل للهواتف المحمولة التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد.

وأوقفت الشركة الأمريكية جوجل نشاطها التجاري مع هواوي، وهو ما يتضمن نقل الأجهزة والبرامج وخدمات التكنولوجيا الرئيسية.

ويأتي تحرك جوجل هذا امتثالاً للقرار التنفيذي الذي اتخذته الولايات المتحدة بشأن وضع هواوي ضمن "قائمة الكيانات" التي تعتبرها تمثل تهديداً للأمن القومي.

وبموجب القرار الأمريكي، فإن الشركات في الولايات المتحدة بحاجة إلى الحصول على ترخيص خاص من أجل بيع المنتجات للنظيرتها الصينية.

يذكر أن هواوي كانت ثاني أكبر صانعة هواتف ذكية بحسب حصتها في السوق العالمي خلال الربع الأول من هذا العام.