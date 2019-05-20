أخبار عاجلة

تفاصيل لم تلاحظها في شخصية صفية خلال حلقات "ولد الغلابة" -
ميديا أون - الثلاثاء 21 مايو 2019 الحلقة الكاملة -
تفاصيل مراحل إجراء عملية زراعة الشعر في تركيا -
تحسن مفاجئ في ثقة المستهلكين باقتصاد منطقة اليورو -
ارتفاع سهم "بوينج" بعد تقرير حول سبب تحطم طائرة "737ماكس" -
إعلان إلحاقي من شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات بخصوص استقالة بعض أعضاء مجلس الإدارة -
الأمن الروسي يضبط طرق إنتاج الإرهابيين للأسلحة الكيميائية -
بوغدانوف يستقبل سفير الإمارات ويبحثان الوضع في منطقة الخليج -
سلامة: العنف في طرابلس هو بداية لحرب طويلة ودامية على سواحل المتوسط -
مبيعات المنازل الأمريكية القائمة تتراجع بعكس المتوقع خلال أبريل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

جوجل توقف ترخيص التشغيل مع هواوي

Google+ Print
جوجل توقف ترخيص التشغيل مع هواوي جوجل توقف ترخيص التشغيل مع هواوي

مباشر: وجهت جوجل ضربة قوية لشركة هواوي الصينية بمنع التعامل معها، في خطوة تزيد من التوترات بين الولايات المتحدة والصين.

وأعلنت شركة جوجل وقف ترخيض نظام التشغيل للهواتف المحمولة التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد.

وأوقفت الشركة الأمريكية جوجل نشاطها التجاري مع هواوي، وهو ما يتضمن نقل الأجهزة والبرامج وخدمات التكنولوجيا الرئيسية.

ويأتي تحرك جوجل هذا امتثالاً للقرار التنفيذي الذي اتخذته الولايات المتحدة بشأن وضع هواوي ضمن "قائمة الكيانات" التي تعتبرها تمثل تهديداً للأمن القومي.

وبموجب القرار الأمريكي، فإن الشركات في الولايات المتحدة بحاجة إلى الحصول على ترخيص خاص من أجل بيع المنتجات للنظيرتها الصينية.

يذكر أن هواوي كانت ثاني أكبر صانعة هواتف ذكية بحسب حصتها في السوق العالمي خلال الربع الأول من هذا العام.

 

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
محدث.. الدولار يتحول للهبوط عالمياً من أعلى مستوى بأسبوعين ونصف

محدث.. الدولار يتحول للهبوط عالمياً من أعلى مستوى بأسبوعين ونصف

ارتفاع سهم "بوينج" بعد تقرير حول سبب تحطم طائرة "737ماكس"

ارتفاع سهم "بوينج" بعد تقرير حول سبب تحطم طائرة "737ماكس"

إعلان إلحاقي من شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات بخصوص استقالة بعض أعضاء مجلس الإدارة

إعلان إلحاقي من شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات بخصوص استقالة بعض أعضاء مجلس الإدارة

تحسن مفاجئ في ثقة المستهلكين باقتصاد منطقة اليورو

تحسن مفاجئ في ثقة المستهلكين باقتصاد منطقة اليورو