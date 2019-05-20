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انخفاض أسعار الذهب لأدنى مستوى بأسبوعين مع انتظار التطورات التجارية

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انخفاض أسعار الذهب لأدنى مستوى بأسبوعين مع انتظار التطورات التجارية انخفاض أسعار الذهب لأدنى مستوى بأسبوعين مع انتظار التطورات التجارية

مباشر: انخفضت الذهب خلال تعاملات اليوم الاثنين لأدنى مستوى في أسبوعين، مع ترقب التطورات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 9:55 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو/حزيران بنحو 0.07 بالمئة إلى 1274.80 دولار للأوقية.

كما تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.2 بالمئة عند 1275.15 دولار للأوقية، وذلك بعد أن سجل مستوى 1273.39 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة وهو أدنى مستوى منذ 3 مايو/آيار الجاري.

وخلال تلك الفترة استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 97.948.

وفي الأسبوع الماضي سجلت العملة الأمريكية أكبر مكاسب منذ بداية مارس/آذار الماضي مع البيانات الاقتصادية القوية.

وأعلنت الولايات المتحدة يوم الجمعة الماضي ارتفاع ثقة المستهلكين لأعلى مستوى في 15 عاماً خلال الشهر الجاري وذلك عند مستوى 102.4 نقطة.

وقررت شركة "جوجل" وقف ترخيص نظام التشغيل للهواتف المحمولة التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد، ويأتي ذلك القرار عقب إدراج الشركة الصينية من جانب الولايات المتحدة بقائمة الشركات التي تمثل تهديداً للأمن القومي لها.

وينتظر المستثمرون في الأسبوع الجاري إفصاح بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماعه الأخير.

مباشر (اقتصاد)

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