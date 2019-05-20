إنفوجرافيك.. أعلى 10 شركات ربحية بالسوق السعودي في الربع الأول

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الرياض ـ مباشر: بلغت الأرباح المجمعة لأعلى 10 شركات ربحية بالسوق السعودي نحو 19.1 مليار ريال، بالربع الأول من 2019، مقابل 19.5 مليار ريال للفترة نفسها من 2018.

وكشف إنفوجرافيك أعده "مباشر" لأعلى 10 شركات سعودية من حيث الأرباح بالربع الأول، تصدر شركة "سابك" القائمة بلا منازع، على الرغم من تراجع أرباح الشركة.

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