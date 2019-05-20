15 صفقة خاصة بالسوق السعودي بـ883.67 مليون ريال

الرياض – مباشر: شهد سوق الأسهم السعودية "تداول"، اليوم الاثنين، تنفيذ 15 صفقة خاصة على عدد من الأسهم بعدة قطاعات، أبرزها في البنوك والاتصالات.

وبلغت القيمة الإجمالية للصفقات 883.67 مليون ريال، من خلال التداول على 15.35 مليون سهم، وفقا لبيانات "تداول".

وكان أكبر الصفقات على مصرف الراجحي بقيمة 206.43 مليون ريال، من خلال التنفيذ على 2.98 مليون سهم.

يشار إلى أن الصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها عندما يتفق مستثمر بائع ومستثمر مشترٍ على تداول أوراق مالية محددة، بسعر محدد، بحيث تتوافق مع ضوابط السوق المالية السعودية (تداول)، والقواعد واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية ذات العلاقة.

ولا تؤثر الصفقات الخاصة على سعر آخر صفقة، وأعلى وأدنى سعر للسهم، وسعر الافتتاح، وسعر الإغلاق، ومؤشر السوق، أو مؤشرات القطاعات.

بينما تؤثر الصفقات الخاصة على كمية الأسهم المتداولة، وقيمة الأسهم المتداولة، وعدد الصفقات المتداولة.

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