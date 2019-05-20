المؤشر السعودي يفقد 9 نقاط بالتعاملات الصباحية..و"الموازي" بالأخضر

الرياض ـ مباشر: تراجع سوق الأسهم السعودية "تداول" بشكل هامشي، في مستهل جلسة اليوم الاثنين، وسط تباين قطاعاته الكبرى، وخالف السوق الموازي "نمو" الاتجاه.

وسجل المؤشر العام للسوق "تاسي" تراجعاً نسبته 0.11 بالمائة بحلول الساعة 10:40 بتوقيت السعودية، بخسائر بلغت 9.2 نقطة، هبط بها إلى مستوى 8,516.1 نقطة.

وفي المقابل، ارتفع المؤشر الموازي "نمو" 0.37 بالمائة في هذه الأثناء، مضيفاً 12.9 نقطة إلى رصيده ليصل إلى مستوى 3,481.78 نقطة

وبلغت كمية التداول، بالسوق الرسمي، حتى هذه اللحظات 12.4 مليون سهم، بلغت قيمتها 301.12 مليون ريال من خلال 13.2 ألف صفقة.

وشمل التراجع 14 قطاعاً بـ"تداول" تصدرها قطاع التطوير العقاري، الذي هبط 0.93 بالمائة، وتراجع قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.39 بالمائة.

وجاءت بقية القطاعات باللون الأخضر، بصدارة "الأدوية"، الذي صعد 2.11 بالمائة، تلاه قطاع الاتصالات بارتفاع نسبته 0.74 بالمائة، وارتفع قطاع البنوك بنحو 0.05 بالمائة.

وتصدر "الأهلي للتكافل" خسائر الأسهم بالسوق الرسمي، بعد تراجعه 3.2 بالمائة، وكانت أعلى المكاسب لسهم "جازادكو"، الذي صعد 8.65 بالمائة

وفيما يخص أسهم "الموازي "نمو"، جاء "باعظيم" وحيداً باللون الأخضر، بارتفاع نسبته 3.3 بالمائة، ليصعد بالمؤشر، ولم يشهد السوق أية تراجعات.

وأنهى سوق الأسهم السعودية - تداول تعاملات أمس الأحد، باللون الأحمر وسط تراجع جماعي لمؤشراته.

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