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الأسهم اليابانية ترتفع بالختام بعد بيانات اقتصادية تخالف التوقعات

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الأسهم اليابانية ترتفع بالختام بعد بيانات اقتصادية تخالف التوقعات الأسهم اليابانية ترتفع بالختام بعد بيانات اقتصادية تخالف التوقعات

مباشر: صعدت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم الإثنين، بعد بيانات أظهرت تسارعاً مفاجئاً في النمو الاقتصادي رغم أن المكاسب كانت محدودة بسبب ضعف الطلب المحلي.

وكشفت البيانات الاقتصادية أن اليابان نما بنسبة 2.1 بالمئة خلال الربع الأول من هذا العام على أساس سنوي مقابل 0.2 بالمئة انكماش متوقعاً من قبل المحللين.

من ناحية أخرى، فإن قطاع التكنولوجيا تراجع بعد انخفاض نظيره في سوق الأسهم الأمريكي يوم الجمعة الماضية بسبب التوترات التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين.

وانخفض سهم طوكيو إلكترون بنسبة 3.1 بالمئة كما تراجع سهم شركتي توشيبا وسوني بنحو 1 بالمئة و0.5 بالمئة على الترتيب.

وبنهاية الجلسة، ارتفع سهم نيكي بنسبة تزيد عن 0.2 بالمئة ليصعد إلى 21301.7 نقطة عند الإغلاق.

أما مؤشر توبكس الأوسع، نطاقاً فاستقر عند مستوى 1554.9 نقطة.

وبحلول الساعة 7:26 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقرت العملة اليابانية مقابل نظيرتها الأمريكية ليسجل الدولار 110.11 ين.

مباشر (اقتصاد)

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