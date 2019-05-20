"وزارية أوبك" من السعودية: ملتزمون بتوازن سوق النفط

الرياض – مباشر: أكدت اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة اتفاق خفض الإنتاج عقب انتهاء اجتماعها في مدينة جدة السعودية التزامها بتحقيق التوازن في السوق، والعمل على استقراره على أساس مستدام.

واستضافت مدينة جدة السعودية، مساء الأحد، الاجتماع الرابع عشر للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج.

وأعربت اللجنة الوزارية المشتركة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، عن ارتياحها بشأن الدور المهم الذي لعبه "إعلان التعاون" في عملية تعافي سوق النفط التي شهدها الربع الأول من عام 2019 بالمقارنة مع الربع الأخير من عام 2018.

وأشارت اللجنة، إلى أن هذا التعافي جاء مدعوماً بالمستوى العالي من الالتزام لتعديلات الإنتاج الطوعية من جانب الدول المشاركة، بعد أن وصل معدل الالتزام في شهر أبريل/نيسان الماضي إلى 168بالمائة، وبلغ المعدل المتوسط للامتثال 120 بالمائة منذ يناير/كانون الثاني 2019 حتى الآن.

ووجهت اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة اتفاق خفض الإنتاج من اللجنة الفنية ومن الأمانة العامة لمنظمة أوبك، الاستمرار في متابعة وتحليل التطورات في سوق النفط، وبصفة خاصة متابعة تقديرات المخزون النفطي خلال الأسابيع المقبلة.

ولفتت، بغرض تمكين اللجنة الوزارية في اجتماعها المقبل من رفع توصياتها للمؤتمر الوزاري لأوبك والاجتماع الوزاري لدول أوبك، والدول المنتجة من خارج المنظمة، والمقرر عقده في يوليو/تموز 2019، بخصوص الإجراءات المناسبة الواجب اتباعها من جانب الدول المشاركة خلال النصف الثاني من عام 2019.

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