وزير الطاقة السعودي: إجماع بين منتجي النفط لخفض المخزونات

الرياض – مباشر: قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، إن هناك إجماعاً بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجي النفط المتحالفين معها على خفض مخزونات الخام تدريجياً.

وأضاف خالد الفالح، على هامش الاجتماع الرابع عشر لمنتجي النفط الذي عقد في جدة مساء الأحد؛ وفقاً لرويترز، أن السعودية ستظل مستعدة لتلبية احتياجات ما وصفها بالسوق الهشة.

وأوضح الفالح، أن احتمال تمديد قيود الإنتاج التي اتفقت عليها أوبك والدول غير الأعضاء بالمنظمة إلى النصف الثاني من 2019 كان الخيار الرئيسي الذي بحثه اجتماع لجنة وزارية، لافتاً إلى أن الأمور قد تتغير بحلول يونيو/حزيران المقبل.

وتابع وزير الطاقة السعودي: "ما نفضله في النصف الثاني هو مواصلة إدارة الإنتاج لإبقاء المخزونات على طريق التراجع التدريجي الهادئ لكنها بالتأكيد تتراجع صوب المستويات الطبيعية".

وقال الفالح للصحفيين، إن السوق "هشة للغاية"؛ مع تضارب البيانات بسبب المخاوف بشأن تعطل الإمدادات بينما تتزايد المخزونات، لكن يتعين وجود وضع مريح للإمدادات في الأسابيع والأشهر المقبلة؛ وفقاً للوكالة.

وأضاف، أن الالتزام بالتخفيضات المتفق عليها غير مستدام وإن إفراط بعض الدول في الالتزام يمكن العدول عنه في يونيو/حزيران.

ولفت الوزير، إلى أن إنتاج المملكة في كل من مايو/أيَّار ويونيو/حزيران بلغ 9.8 مليون برميل يومياً حسب المخطط له.

وتابع الفالح: "من الضروري ألا نتخذ قرارات متعجلة بالنظر إلى البيانات المتضاربة والتعقيدات المتضمنة والوضع المتغير، واصفاً الآفاق بأنها ضبابية تماماً لأسباب من بينها النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، أريد أن أطمئنكم أن مجموعتكم دائماً ما تفعل الشيء الصحيح الذي يصب في مصلحة كل من المستهلكين والمنتجين، وسنواصل فعل ذلك".

واتفقت أوبك وروسيا ومنتجون مستقلون آخرون "أوبك+" على خفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يومياً اعتباراً من الأول من يناير/كانون الثاني الماضي لمدة 6 أشهر؛ بهدف وقف زيادة المخزونات ودعم الأسعار.

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