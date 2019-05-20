نمو مفاجىء باقتصاد اليابان خلال الربع الأول

مباشر: سجل اقتصاد اليابان نمواً مفاجئاً بالتقديرات الأولية خلال الربع الأول من العام الحالي على أساس سنوي وفصلي، بدعم الصادرات.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب مجلس الوزراء في اليابان، اليوم الإثنين، أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نما بنسبة 2.1 بالمئة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس/آذار الماضي على أساس سنوي مقابل زيادة قدرها 1.6 بالمئة والمسجلة في الربع الأخير من 2018 بعد التعديل.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن اقتصاد اليابان سوف ينكمش بنسبة 0.2 بالمئة خلال أول 3 شهور من العام الجاري.

وأرجعت البيانات غالبية التوسع المفاجىء في الأداء الاقتصادي إلى انخفاض الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات، وهو ما يعكس ضعف الطلب المحلي.

وبحسب البيانات، فإن واردات السلع والخدمات انخفضت بنسبة 17.2 بالمئة خلال الفترة من يناير/كانون الثاني وحتى مارس/آذار الماضي على أساس سنوي مقابل تراجع الصادرات بنحو 9.4 بالمئة.

أما على أساس فصلي، فإن اقتصاد اليابان نما بنسبة 0.5 بالمئة خلال الربع الماضي مقابل ارتفاع بنحو 0.4 بالمئة المسجل بآخر 3 أشهر من العام الماضي.

وبحسب التقديرات، فإنه كان من المتوقع أن ينكمش اقتصاد اليابان بنسبة 0.1 بالمئة خلال الربع الأول من 2019.

وكان المحرك الرئيسي للتوسع على أساس فصلي انخفاض الواردات بنسبة 4.6 بالمئة خلال الربع الأول وهو ما يُعد أكبر وتيرة هبوط في نحو عقد من الزمن ومقابل تراجع الصادرات بنسبة 2.4 بالمئة.

ووفقاً للبيانات، فإن الاستهلاك الخاص تراجع بنسبة 0.1 بالمئة خلال الربع المنتهي في مارس/آذار الماض كما انخفض الاستثمار الخاص بنحو 0.3 بالمئة خلال الفترة نفسها.

وبحلول الساعة 7:26 صباحاً بتوقيت جرسنتش، استقر الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي عند 110.11 ين.