"الصمعاني" تحدد موعد توزيع الأرباح للعام 2018

الرياض ـ مباشر: أعلنت شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية عن موعد وآلية توزيع الأرباح النقدية السنوية لعام 2018م.

وقالت الشركة، في بيان على "تداول" اليوم الاثنين، إنه سيتم توزيع الأرباح اعتبارا من يوم الثلاثاء 18 يونيو / حزيران المقبل، عن طريق مصرف الراجحي.

وأشارت إلى أنه سيتم تحويل الأرباح مباشرة للحسابات الشخصية للمساهمين والمربوطة بمحافظهم الاستثمارية بجميع البنوك المحلية.

ووافقت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة، التي عقدت اجتماعه في 9 مايو / أيار الجاري، على توزيع أرباح نقدية عن العام 2018، بواقع 1.5 ريال للسهم.

وأنهى سهم شركة "الصمعاني"، المدرجة بالسوق الموازي "نمو"، تعاملات أمس الأحد مستقرا دون تغيير عن مستوى 42 ريالا.

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