إعلان شركة الراجحي للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )

تعلن شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول)، والذي عقدت في تمام الساعة الحادية عشر من مساء يوم الأربعاء 14-09-1439هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 19-05-2019م في فندق نوفتيل برج العنود في مدينة الرياض، وذلك بعد إكتمال النصاب القانوني اللازم للإجتماع وهو 25% من رأس المال، برئاسة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي ( رئيس مجلس الادارة ورئيس اللجنة التنفيذية) ، وبحضور أعضاء المجلس التالية أسمائهم :

1. الأستاذ/ ناصر بن عبدالله العوفي (عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة)

2. الأستاذ / أحمد سامر بن حمدي الزعيم (عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

3. الأستاذ/ صالح بن عبدالله الزميع (عضو مجلس الإدارة)

4. الأستاذ/ علي بن هادي ال منصور (عضو مجلس الإدارة)

5. الأستاذ/ قصي بن عبدالله الفاخري (عضو مجلس الإدارة)

6. الأستاذ/ سعود بن عبدالله الراجحي (نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة الأستثمار)

7. الأستاذ/ نايف بن عبدالله الراجحي (عضو مجلس الإدارة)

كما حضر الأستاذ/ عبدالعزيز بن سعد الرصيص (عضو لجنة إدارة المخاطر)

وبنسبة حضور (أصالة ووكالة وتصويت عن بعد) بلغت 31.40% من رأس المال، حيث كانت نتائج التصويت على بنود إجتماع الجمعية ( كما بالمرفق )